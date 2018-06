Escola campeã do Carnaval do Rio será conhecida nesta quarta

A apuração do resultado dos desfiles das Escolas do Grupo Especial no Carnaval 2010 do Rio de Janeiro será na tarde desta quarta-feira, 17, segundo informações da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). A apuração começa às 15h45, na Praça da Apoteose, e os portões das arquibancadas estarão abertos ao público.

Veja também:

Após 15 anos, Rosas de Ouro é a campeã do Carnaval em SP

Confira a galeria de fotos dos desfiles no Rio de Janeiro

Veja galeria com as musas do carnaval no Rio e em SP

Carlos Imperial, o inventor do bordão “Dez! Nota Dez!”

Cobertura completa da folia na página especial

Por volta das 12 horas, o presidente da entidade, Jorge Castanheira, terá uma reunião com presidentes das 12 agremiações, para sortear a ordem de abertura dos envelopes, que estabelecerá a hierarquia entre quesitos para eventuais desempates. O primeiro quesito a ser sorteado será o último a ser lido - mas será o primeiro para estabelecer o desempate, segundo a Liesa.