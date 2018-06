Esfaqueado há um mês, ciclista participa de ato por segurança no Rio

RIO - Exatamente um mês antes do assalto que provocou a morte do médico Jaime Gold, de 56 anos, em outro trecho da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro, o estudante Victor Didier, de 19, foi abordado e esfaqueado três vezes por dois assaltantes enquanto pedalava.

Ferido nos dois pulmões, ele ficou 15 dias internado em unidades de terapia intensiva (UTIs) - do Hospital Municipal Miguel Couto, na região central, e depois do Copa D'or, em Copacabana, zona sul -, recebeu alta, ficou mais uma semana em repouso em casa e neste sábado, 23, saiu de casa pela primeira vez novamente de bicicleta para participar do ato por mais segurança para ciclistas promovido no Corte de Cantagalo, na mesma Lagoa.

"Fui jogar basquete e estava voltando para casa. Dois rapazes a pé entraram na frente da minha bicicleta e, antes de falar qualquer coisa, um deles me deu um golpe com uma faça de uns 35 centímetros", contou Didier.

O estudante disse que tentou fugir pedalando. "O rapaz me deu outras facadas. Desviei da maioria, mas duas atingiram minhas mãos", narrou. "Começou a juntar gente e eles foram embora sem levar nada."

Mesmo ferido, o estudante de Engenharia de Produção do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec) pedalou até sua casa e depois buscou socorro.

"Registrei o caso na 14º DP (Leblon) e disseram que iriam aumentar o policiamento. Quando soube do caso do médico fiquei revoltado, porque demonstrou que nada mudou", declara Victor, filho do francês naturalizado brasileiro Christophe Didier, que mora no Brasil há 20 anos.