Estado do Rio espera receber 800 mil turistas no réveillon

RIO - A Secretaria Estadual de Turismo acredita que o Estado receba mais de 800 mil turistas para o réveillon. O período estimado é 28 de dezembro a 1º de janeiro de 2016 - o movimento na economia deve ser de R$ 2,5 bilhões somente na capital, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih-RJ). Os números foram divulgados nesta quarta-feira, 30.

O interior terá bons resultados, com ocupação hoteleira de mais de 80%, em cidades como Paraty, na Costa Verde, Petrópolis, na Região Serrana, e Búzios, na Região dos Lagos, disse o presidente da Abih-RJ, Alfredo Lopes.

Lopes acredita que isso se deva à alta do dólar, que fez com que turistas nacionais preferissem o Estado do Rio a destinos internacionais.

"Principalmente os destinos de praia, no sul e norte fluminense, Paraty, Cabo Frio, Mangaratiba, Angra dos Reis, estão recebendo muitos turistas", afirmou. "A alta do dólar intensificou muito o turismo interno. No réveillon, vêm 70% de turistas nacionais, sendo que 68% são paulistas, da capital e do interior; em seguida, são os mineiros. Para o carnaval, o turismo internacional deve crescer e ficar em 45% do total de visitantes", explicou.

Na capital, Copacabana, na zona sul, cenário da principal queima de fogos do Brasil, tem ocupação de 90% dos leitos dos hotéis. Ipanema e Leblon, bairros vizinhos, 94%. Na Barra da Tijuca, hotéis de luxo também estão lotados.