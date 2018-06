Estado do Rio registra mais de 100 mil roubos de rua entre janeiro e outubro

O Estado do Rio registrou mais de 100 mil roubos de rua entre janeiro e outubro, um aumento de 47,8% em relação ao mesmo período do ano passado. No total, houve 104.302 casos de roubo a pedestre, de aparelho celular ou em transporte coletivo - foram 70.582 em 2015. O número de homicídios dolosos também cresceu e chegou a 4.111, ante 3.478 em 2015, um aumento de 18,2%. Praticamente todos os indicadores de segurança pública apresentaram piora.

Os dados constam em levantamento divulgado nesta quarta-feira, 30, pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Os números são baseados nos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil de todo o Estado.

A maior parte dos indicadores apresentou piora em relação a 2015. Além do número de roubos de rua e homicídios dolosos, houve aumento de 21% nos casos de morte violenta (de 4.188 para 5.067), de 33% no número de policiais mortos em serviço (passou de 21 para 28) e de 26,7% nas ocorrências de morte em confronto com policiais (passou de 569 para 721 em 2016).

Em contrapartida, os "indicadores de produtividade policial", segundo nomenclatura do próprio ISP, apresentaram queda no período de janeiro a outubro deste ano: houve redução de 2,6% no número armas apreendidas (7.639 em 2015 para 7.444 em 2016), de 7,8% no número de prisões em flagrante ou cumprimento de mandado (passou de 47.661 para 43.953) e de 1,4% no número de apreensões de adolescentes (caiu de 9.815 em 2015 para 9.679 em 2016).

O número de veículos recuperados teve um salto positivo de 18,5%. No acumulado de janeiro a outubro, saiu de 19.815 em 2015 para 23.473 este ano.