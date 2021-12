Estado do RJ tem 46 casos suspeitos de covid pela variante Ômicron sob investigação

RIO - O município do Rio de Janeiro informou neste domingo, 26, que está conduzindo investigação epidemiológica de 31 possíveis casos de covid-19 provocados pela variante Ômicron na cidade. Em todo o Estado do Rio de Janeiro, o total de casos suspeitos de Ômicron sob apuração subiu a 46.

“Todos estão com sintomas leves e em monitoramento”, afirmou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro sobre os pacientes da cidade. “As amostras laboratoriais passarão por sequenciamento genético para confirmar ou descartar a ocorrência da variante Ômicron. O resultado deve sair na próxima semana”, acrescentou, na nota.

O estado do Rio de Janeiro informou mais cedo que havia 43 casos suspeitos de infecção de covid-19 pela variante Ômicron sob investigação em nove municípios fluminenses. Com o aumento registrado na capital, o total passou a 46.

Os casos em apuração pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde desde sexta-feira, 24, abrangeriam os municípios do Rio de Janeiro (31 suspeitos), Angra dos Reis (4 suspeitos), Cabo Frio (1 suspeito), Macaé (2 suspeitos), Nilópolis (1 suspeito), Niterói (2 suspeitos), São Gonçalo (1 suspeito), Saquarema (1 suspeito) e Volta Redonda (3 suspeitos).

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, a pasta foi comunicada pela Rede Dasa RJ sobre os exames de RT-PCRs para covid-19 com indicativo da presença da variante Ômicron. As amostras foram coletadas entre os dias 1º e 20 de dezembro.

“A secretaria ressalta que não se trata de casos confirmados da variante Ômicron, uma vez que este tipo de análise empregada nos exames serve como método de triagem. As amostras serão sequenciadas pela Dasa e os resultados sairão nas próximas semanas”, informou a secretaria, em nota.

A Secretaria estadual de Saúde declarou ainda que entrou em contato com as vigilâncias dos municípios citados para que possam realizar a investigação e acompanhamento dos pacientes e demais pessoas com quem tiveram contato.

“Para aqueles pacientes em que ainda for possível realizar PCR, equipes das vigilâncias municipais vão coletar o exame para encaminhar ao Laboratório Central de Saúde Publica Noel Nutels (Lacen RJ). Os casos positivos seguirão para sequenciamento no laboratório de referência da Fiocruz”, acrescentou a nota.