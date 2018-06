Estudante de Direito morre após ser atropelado por um ônibus em frente à PUC-Rio

Um estudante do primeiro ano do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) morreu após ser atropelado por um ônibus em frente à sede da instituição, na Gávea, Zona Sul da cidade, na tarde desta sexta-feira.

Segundo testemunhas, Bruno Queiroz, de 18 anos, participava de uma confraternização após o trote e estava na calçada da Rua Marquês de São Vicente quando se desequilibrou e caiu na via. O motorista do ônibus não conseguiu frear e atingiu o garoto, que faleceu no local. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Devido ao acidente, o Departamento de Direito da universidade suspensou as aulas na noite desta sexta-feira.

Em sua página no Facebook, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da PUC-Rio pediu para que os alunos não aumentem boatos sobre o caso ou publiquem fotos do corpo de Bruno. "O DCE informa, com imenso pesar, a morte do aluno Bruno Queiroz, calouro de Direito PUC-Rio, em um acidente na tarde de hoje, em frente à universidade. Pedimos que, em respeito à família e aos amigos de Bruno, não compartilhem boatos e, principalmente, fotos da cena", escreveu a entidade.