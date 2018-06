Estudante do Ibmec vence 11º Prêmio Santander

O estudante Marcos Vinícius Aragão Furtado, de 24 anos, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), do Rio, foi o vencedor do 11.° Prêmio Santander Jovem Jornalista, realizado em conjunto com a Semana Estado de Jornalismo. Estudante do 3.º período, ele escreveu uma reportagem sobre a página virtual CDD Acontece, um canal de notícias da comunidade de Cidade de Deus, no Rio. Como premiação, cursará um semestre letivo na Universidade de Navarra, na Espanha, no ano que vem, com todas as despesas pagas.

“Passei quatro dias na Cidade de Deus para fazer a reportagem. Escrevi o texto acreditando que poderia ter chance, mas outra coisa é quando anunciam. Estou muito feliz”, disse o aluno. O prêmio foi entregue por Marcos Madureira, vice-presidente executivo de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander. “O Brasil está vivendo um momento muito duro, mas de construção de um País melhor, e devemos muito disso à imprensa”, afirmou Madureira.

A cerimônia de premiação, na sede do Santander, contou com a participação do diretor de Jornalismo do Grupo Estado, João Caminoto. “O prêmio é uma janela de oportunidade para os jovens mostrarem seu potencial. Estamos apostando no jornalismo do futuro, no aprimoramento da produção de conteúdo de qualidade”, disse o diretor.

Os outros cinco finalistas – Ana Luísa Fernandes de Moraes (ECA-USP), Bruna Bazi Barone (Cásper Líbero), Camila Abrão Ribas (Universidade Positivo), Isadora Duarte (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e Raisa Giovana Garcia (PUC-Campinas) – vão ganhar um notebook. Todas as reportagens estão disponíveis no site do Estadão.

Leia os textos do vencedor do 11.° Prêmio Santander Jovem Jornalista e dos finalistas

