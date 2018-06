Estufa com pés de maconha é descoberta em favela

RIO - Uma estufa com mais de 30 pés de maconha que eram mantidos dentro de uma casa foi descoberta pela Polícia Militar do Rio durante operação na favela Cerro Corá, no Cosme Velho (zona sul do Rio), na tarde deste domingo. As plantas recebiam uma iluminação especial. Um homem foi preso acusado de cultivar o entorpecente. Seu nome não foi divulgado.

A estufa foi descoberta pelos policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), durante operação de vasculhamento realizada com o auxílio de cachorros treinados para farejar drogas. A Polícia Civil realizou uma perícia no local para confirmar que se trata de pés de maconha. A ocorrência foi registrada na 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana).