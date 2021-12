Ex-secretário de Ordem Urbana em Belford Roxo é morto a tiros na Baixada Fluminense

Um policial militar reformado, Robenilson Vasques Fernandes, foi morto a tiros na manhã deste domingo, 19, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Uma segunda pessoa foi ferida pelos disparos. Robenilson foi secretário de Defesa Civil e Ordem Urbana do município de Belford Roxo, também na região metropolitana.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, uma equipe do 20º Batalhão da PM, de Mesquita, foi acionada para verificar o homicídio. Os agentes encontraram o policial militar reformado já morto no local do crime, atingido por disparos de arma de fogo, em frente a um estabelecimento comercial de Nilópolis. Testemunhas relataram que os tiros foram disparados por ocupantes de um automóvel que passava pela rua.

Outra pessoa foi ferida por um tiro na ação, sendo socorrida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense. O local do crime foi isolado, e a perícia já foi realizada.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizam buscas para apurar a autoria e a motivação do crime.