Executivo é assaltado e agredido ao pedalar no Aterro

RIO - O executivo Alfredo Hirsch, de 46 anos, foi assaltado e agredido enquanto andava de bicicleta pelo Aterro do Flamengo, nas imediações do Hotel Glória, na zona sul do Rio, no início da manhã desta quinta-feira, 27. Ferido, ele está internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, mas passa bem, segundo a mulher, Ana Luiza Halla.

Ana Luiza divulgou o caso pelo Facebook: "Meu marido foi assaltado hoje no Aterro (RJ) enquanto treinava. Três caras levaram a bike dele. Por favor, vamos divulgar a foto para tentarmos achar ou impedir que seja revendida. Meu marido fraturou a clavícula e se machucou, mas está bem. Estamos no hospital", escreveu.

Hirsch foi atacado com uma pedrada na cabeça, que o derrubou da bicicleta. Na queda, ele fraturou a clavícula e quatro costelas. Em seguida foi abordado por três ladrões, que fugiram com a bicicleta - que é da marca canadense Cervélo e custa cerca de R$ 15 mil.

Socorrido, o executivo terá de se submeter a uma cirurgia na clavícula.

Apesar da divulgação pela internet, até a noite desta quinta, a bicicleta não havia sido localizada nem os autores do roubo, identificados.

Outros casos. Os ataques a ciclistas têm sido frequentes no Rio. O caso de maior repercussão foi o assalto ao médico Jaime Gold, em 19 de maio. Ele pedalava ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul, quando foi abordado e atacado a facadas por dois jovens. Os criminosos fugiram com a bicicleta. Socorrido, o médico morreu no dia seguinte.

Dois adolescentes foram acusados pelo crime e cumprem medida socioeducativa.

Depois desse caso, a Assembleia Legislativa determinou a inclusão de uma categoria específica de delito para monitorar os casos de roubo de bicicleta. Até então esses casos eram registrados como roubo a transeunte.

Em nota, a Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio lamentou o episódio e cobrou mais medidas para combater os roubos a ciclistas.