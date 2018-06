Exército apura sumiço de munições de Batalhão na zona oeste do Rio

SÃO PAULO - O Comando Militar do Leste, do Exército, investiga o desvio de munição ocorrido no último dia 22 na Escola de Comunicações, localizada na Vila Militar, na Avenida Duque de Caxias, em Deodoro, na zona oeste do Rio.

A falta da munição, cerca de 2 mil projéteis de grosso calibre, foi dada durante uma conferência do material bélico. Um Inquérito Policial Militar foi instaurado. Alguns soldados foram mantidos dentro do quartel após o sumiço das munições.

O Batalhão Escola de Comunicações é o responsável por instalar, explorar e manter o sistema de comunicações do Comando Militar do Leste, da 1ª Divisão de Exército, do Grupamento de Unidades Escola e da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada.