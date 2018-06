Exército prende cinco suspeitos durante operação na Maré

RIO - Pelo menos cinco pessoas foram presas em operação nesta quarta-feira, 13, na Comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. A operação envolveu 800 militares e teve apoio de veículos blindados e aéreos. As Forças Armadas recuperaram 33 motocicletas e 12 carros roubados. Ainda no interior da comunidade, foram descobertos um estacionamento de carros e motocicletas roubados e uma oficina de clonagem de veículos.

Durante o dia, foram abordadas mais de 3 mil pessoas e cerca de 1500 veículos nas vias da comunidade.

Uma pistola Glock 9 mm, com carregador, foi a única arma de fogo apreendida. Também foram apreendidos: 291 trouxinhas de maconha, 99 de skank, 52 de haxixe, 203 pinos e 150 tubos de cocaína, 50 comprimidos de ecstasy, 22 pedras de crack, 50 frascos com pedras crack, 115 frascos de lança perfume, 612 frascos de éter, 24 munições, 20 estojos, um aparelho de DVD automotivo, uma TV 65 polegadas UHDTV 4K, um condicionador de ar, uma bomba de fabricação caseira, material para endolação de entorpecentes, material para confecção de explosivos, um rádio transmissor, uma granada de mão artesanal e aproximadamente R$ 800 em espécie.

Rocinha

Em 6 de dezembro, um trabalho conjunto de forças federais e estaduais resultou na prisão do traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, na Favela do Arará, zona norte do Rio. Bandido mais procurado do Rio, Rogério 157 disputava o comando do tráfico na favela da zona sul com Antônio Bonfim Lopes, o Nem.

A prisão pode provocar novos conflitos entre as facções Amigo dos Amigos (ADA), de Nem, e Comando Vermelho (CV), onde estava Rogério. Na ocasião, a operação mobilizou 2,9 mil homens de Forças Armadas, Polícias Civil, Militar e Federal e aconteceu nas comunidades da Mangueira, Tuiuti e Arará-Mandela.