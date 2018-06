Exército também subirá morro no Rio, diz ministro Jobim

RIO DE JANEIRO - O ministro da Defesa, Nelson Jobim, informou neste sábado, 4, que o Exército ficará no comando das forças de paz nos complexos do Alemão e da Penha na segunda etapa do processo de pacificação da região. Segundo ele, a mudança é fundamental e, nessa fase, o Exército subirá o morro e não se limitará ao entorno das comunidades.

"Os militares terão as funções de patrulhamento, revista e prisão em flagrante", explicou Jobim. "Os efetivos estaduais ficarão responsáveis por buscas e apreensões, que são funções típicas das polícias civil e militar estaduais."

De acordo com o governador do Rio de janeiro, Sérgio Cabral Filho, o detalhamento do modelo das operações, a quantidade de homens envolvidos e a data para início da atuação da força de paz serão anunciadas no curto prazo. "Não é coisa de semanas", disse Cabral, que esteve reunido por mais de duas horas com o ministro Jobim e representantes da Secretaria de Segurança do Rio e das Forças Armadas. (Glauber Gonçalves)