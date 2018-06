Exército volta à Vila Kennedy para patrulhamento conjunto com PM

RIO – Militares das Forças Armadas voltaram neste sábado à comunidade de Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, para dar início a um patrulhamento conjunto com a Polícia Militar. Desde o último dia 23, é a sétima vez que as Forças Armadas enviam agentes ao local, às margens da Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio. Ontem, os militares deram apoio a uma operação da Prefeitura que causou revolta e comoção na população da região ao demolir 52 barracas e quiosques de comerciantes informais na praça central da comunidade.

Em nota, o Comando Conjunto informou que começou, na manhã deste sábado, uma sequência de operações para reforçar o patrulhamento ostensivo já feito regularmente pela Polícia Militar. A ação ocorre em apoio à Secretaria de Segurança, no contexto das medidas implementadas pela intervenção federal na segurança pública.

A nova fase da operação na comunidade prevê a presença diária de cerca de 300 militares. Durante o dia, eles cumprirão escala de patrulhamento, feito simultaneamente ao realizado pela Polícia Militar. Durante a noite, a segurança será exclusivamente atribuição dos policiais militares.

A estratégia anterior de cercar a região para “estabilização da área” e remoção de obstáculos pode voltar a ser adotada, se necessária, assim como o cumprimento de mandados judiciais pela Polícia Civil. O Comando Conjunto alerta que algumas ruas e acessos da comunidade podem ser interditados e setores do espaço aéreo podem ser controlados, com restrições dinâmicas para aeronaves civis. Não haverá, porém, interferência nas operações dos aeroportos.