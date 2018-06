Explosão de carro em posto de combustível mata mulher no Rio

RIO - Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas durante a explosão de um carro em um posto de combustíveis Ipiranga em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, na noite deste sábado, 8. Érica de Lima Siqueira, de 27 anos, estava dentro do veículo no momento do acidente e morreu na hora.

A explosão aconteceu quando o carro estava sendo abastecido com gás natural veicular (GNV). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a emergência por volta das 21h30, no bairro de Colubandê.

Segundo a Polícia Civil, um dos feridos, Francisco José Gomes da Costa, está internado em estado grave, no Hospital Estadual Alberto Torres, que fica em São Gonçalo. Ainda não há informações sobre os outros dois feridos.

De acordo com a Polícia Civil, a 74ª Delegacia de Polícia (Alcântara) fez perícia no local para apurar as causas do acidente. Ainda deverão ser ouvidos o gerente e o frentista do posto.