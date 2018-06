Explosão em casa deixa três feridos no Rio de Janeiro

RIO - Três pessoas ficaram feridas em explosão de uma casa localizada no Alto da Boa Vista, bairro da zona norte do Rio, no fim da tarde deste domingo, 14. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os relatos dos vizinhos são de que havia um depósito de balões e fogos de artifício na residência, mas apenas a perícia poderá dizer a causa da explosão.

Os Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de princípio de incêndio seguida de um estrondo. As equipes conseguiram conter o fogo e até 20h deste domingo continuavam no local devido aos rescaldos das chamas.

As vítimas foram levadas para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O estado de saúde dos três feridos não foi informado. A Defesa Civil faz inspeção nas casas ao lado do local da explosão para verificar a possibilidade de interdição.