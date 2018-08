Uma explosão em um laboratório no prédio da Metalurgia da COPPE/UFRJ deixou três pessoas feridas na Ilha do Fundão, na zona norte do Rio. O número de vítimas foi confirmado pela assessoria da COPPE.

O incidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 15, e assustou alunos e funcionários da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os bombeiros foram acionados e já atuam no local.