Explosão na Rocinha fere um homem e danifica casas

Rio – Um homem ficou ferido após um botijão de gás explodir em sua casa na Rocinha, na zona sul do Rio, na manhã deste domingo, 12. Bombeiros do quartel da Gávea foram acionados por volta das 9h, pouco depois da ocorrência, na área conhecida como Vila Verde.

Identificada como Severino, 40 anos, a vítima foi levada com queimaduras para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde permanece internada. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o paciente está em estado grave e passa por uma cirurgia neste momento. Ele teve cerca de 90% do corpo queimados. De acordo com uma vizinha, um outro homem que estava com Severino também foi atingido e levado para a UPA da Rocinha. Os bombeiros não confirmam.

As causas da explosão ainda serão investigadas. Segundo Heliza da Silva, vizinha de Severino, outras casas tiveram janelas e portas quebradas. Em entrevista à Globo News, ela afirmou que o vazamento de gás na casa já vinha acontecendo há algum tempo. Hoje de manhã um outro vizinho sentiu o cheiro forte e começou a bater de porta em porta para identificar de onde vinha, mas não foi atendido por Severino.

“Ele bateu na casa dele (Severino, morador da casa onde houve a explosão) muito mesmo, bateu forte. Mas nem ele, nem o companheiro dele que mora com ele atenderam", contou a vizinha