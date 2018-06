Explosão perto de shopping no Rio mata um e deixa 3 feridos

RIO - Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em uma explosão em um prédio, próximo ao Shopping Tijuca, na zona norte. O incêndio ocorreu após uma pane no cilindro de oxigênio da máquina de solda.

Moradores ouviram um forte estrondo por volta das 15h40. Alguns relataram que os operários saíram do prédio, que está em obras, ainda com as roupas em chamas. O quarto funcionário morreu no local.

Os três feridos foram levados para o Hospital Federal do Andaraí, referência para o atendimento de queimados. Responsáveis pela obra seguiram para o 19ª DP(Tijuca).