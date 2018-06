Fábio Assunção é autuado por desacato em blitz da Lei Seca

RIO - O ator Fábio Assunção foi autuado por crimes de desobediência e desacato depois de ter sido parado em uma blitz da operação Lei Seca, na Avenida Lúcio Costa, uma das principais vias da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense.

Segundo o delegado Marcus Vinícius, titular da 16ª Delegacia de Polícia, Fábio foi abordado no início da madrugada deste sábado por policiais militares que solicitaram que fizesse o teste do bafômetro. O ator, de acordo com o policial, estava bastante exaltado e se recusou a passar pelo teste.

Assunção foi levado ao Instituto Médico-Legal para realização de perícia. O resultado foi positivo para ingestão alcoólica, mas negativo para embriaguez.

Além de Fábio ter que responder pelos crimes de desobediência e desacato, o delegado informou que foi instaurado um procedimento policial para apurar se o ator conduzia o automóvel sob efeito de álcool.

A reportagem do Estado não conseguiu contato com o ator neste sábado.