Falha no freio do bondinho pode ter causado acidente, diz Crea

Para o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio (Crea-RJ), a falta de manutenção foi uma das causas do acidente com o bondinho elétrico que matou cinco pessoas e deixou outras 57 feridas em Santa Tereza, no centro do Rio de Janeiro.

Segundo Luiz Antonio Consenza, coordenador da Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes do Crea, o mais provável é que tenha havia falhas no sistema de freio do veículo. Consenza acredita que a superlotação do bondinho, como foi apontado pelas autoridades cariocas, não explica totalmente o acidente.

"O peso (causado pela superlotação) pode até ter colaborado com a saída dos trilhos. Mas a causa do acidente, para mim, não foi a superlotação”, avaliou. “Há uma possibilidade de que o freio tenha sido acionado, mas que ele não tenha funcionado”.

Após avaliação, os engenheiros do Crea verificaram que faltava marcas de freio nos trilhos e que até pedaços de arame eram usados para afixar estruturas do bondinho. Essas constatações levaram o órgão a assinalar a falta de manutenção como uma das causas prováveis do acidente.

Perícia.A Polícia Civil concluiu neste domingo, 29, a perícia do bondinho. O relatório com a conclusão das causas do acidente deve ser entregue antes do prazo legal de 30 dias.

O acidente ocorreu na tarde de sábado. Quando o bondinho descia a Rua Joaquim Murtinho, rumo aos Arcos da Lapa, descarrilou em uma curva acentuada à esquerda, derrubou um poste de energia, atingiu um muro e capotou. Além do condutor, morreram uma garota de 13 anos, um casal de idosos e uma pessoa com cerca de 30 anos.

Em carta aberta divulgada na internet, a Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa (Amast) afirmou que o acidente com o bonde "não é uma fatalidade, mas uma tragédia anunciada". Segundo o texto, o descarrilamento ocorreu devido a negligência do governo do Rio de Janeiro na manutenção dos veículos.

Feridos.A Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro informou em nota oficial que dez vítimas do acidente com o bondinho de Santa Tereza estão internadas em dois hospitais da Prefeitura carioca. O caso mais grave, segundo o comunicado, é o de um menino de 3 anos, que está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Souza Aguiar.

Há ainda um número impreciso de feridos espalhados por hospitais e clínicas particulares do Rio. A Secretaria de Saúde informou não saber quantos são no total.