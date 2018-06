Falsos policiais presos no Rio têm envolvimento com o tráfico

A Polícia do Rio de Janeiro identificou suspeita de envolvimento em tráfico de drogas de um dos dois bombeiros que roubaram e tentaram seqüestrar o empresário M.A.S, na quarta-feira, 15, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. A 59ª Delegacia de Polícia vai pedir a prisão temporária de Tito Lívio de Paiva Franco, por tráfico de drogas. Franco foi identificado por uma mulher presa em 8 de janeiro como o intermediário no tráfico de drogas para as favelas do Lixão e Vila Ideal. "Há provas do envolvimento dele na hierarquia do tráfico. Será mais uma acusação que vai pesar sobre esse bombeiro", declarou o delegado titular da 59ª DP André Drummond. A Polícia também divulgou a correção dos nomes dos bombeiros. Eles estão identificados agora como Tito Lívio de Paiva Franco, lotado na assessoria de imprensa do Quartel Central do Corpo de Bombeiros, e Antônio Lázaro Silva França, lotado do Hospital Getúlio Vargas. Antes, os dois acusados haviam sido identificados com o mesmo sobrenome, Franco. Apesar da longa amizade entre os bombeiros, a Polícia retificou que os dois não são primos conforme foi informado na quinta-feira, 16.