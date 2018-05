Falta de combustível reduz frota de ônibus no Rio a partir desta quarta

RIO - Por conta da greve dos caminhoneiros, que provocou a redução da reserva de combustível das empresas de ônibus, haverá menos coletivos em circulação pelas ruas do Rio nesta quarta-feira, 23. Em função disso, o Metrô reforçou as equipes em suas 41 estações e prevê receber um número de passageiros maior do que o habitual.

Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes afirmou ter sido avisada pelos consórcios de ônibus que não estão recebendo diesel nas garagens, devido à greve dos caminhoneiros. Os consórcios pediram que a prefeitura reforce aos órgãos de segurança pública a necessidade de escolta de carretas de combustível até as garagens. Pediram também autorização para reduzir a frota nas ruas, até que a situação seja normalizada.

A Prefeitura do Rio recomenda que os deslocamentos sejam feitos prioritariamente por metrô, trem e VLT. A secretaria de Transportes solicitou às concessárias desses outros meios de transporte coletivo que reforcem suas frotas para absorver o possível aumento da demanda de usuários. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio vai monitorar os impactos causados pela greve dos caminhoneiros no transporte coletivo do Rio.