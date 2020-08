Sequestro no Rio termina sem feridos e com quatro criminosos presos

Terminou sem feridos e com quatro criminosos presos o segundo caso de sequestro envolvendo refém dentro de casa nesta quinta-feira, 27. Uma mulher ficou sob domínio dos bandidos no sobrado onde mora por pouco mais de uma hora. Após negociação com agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), eles acabaram se entregando.

O crime ocorreu na rua Maia Lacerda, no Estácio, bairro próximo ao complexo do São Carlos, no Rio de Janeiro, a poucas quadras do local onde, na madrugada, uma outra família foi feita refém. Nos dois casos, os envolvidos são suspeitos de participar da tentativa de invasão ao Morro do São Carlos, que fica na região.

Leia Também Guerra entre facções no Rio mata mulher que tentava proteger filho dos tiros

Este é o segundo caso de em pouco mais de 12 horas. De madrugada, uma mulher, a filha e a neta ficaram presas em casa quando um suspeito que fugiu de um cerco da polícia invadiu o apartamento onde elas moram, no Rio Comprido.

O conflito entre facções no morro do São Carlos já provocou a morte de pelo menos duas pessoas desde a noite de quarta-feira. Entre elas, uma mulher de 25 anos que tentou proteger o filho dos disparos e acabou atingida por tiros de fuzil. A favela e áreas próximas passaram cerca de 24 horas com registros de tiroteios. No fim desta tarde, a situação era mais tranquila na região.