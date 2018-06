Família espera três dias para embarcar para os EUA

Apesar da aparente tranqüilidade, os atraos persistem, neste domingo, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Em média, os atrasos atingem duas horas. Mas, há casos como o da família da pedagoga aposentada Rita de Cássia e Souza, de 51 anos – que já espera há três diuas para emabarcar para Miami, em um vôos da United Airlines. Até o meio-dia, dos 70 vôos programados para sair do Galeão, 23 (32,8%) tiveram mais de uma hora de atraso e 11 (15,7%) haviam sido cancelados. Na sexta à noite, Rita, as duas filhas, genros e netos, chegaram a embarcar, mas tiveram que retornar ao Rio quando o avião se aproximava da área de cobertura do Cindacta-4, na Região Norte. "O comandante informou pelo microfone que teríamos que retornar devido a um defeito no radar. Depois do acidente com o avião da TAM, você imagina o pânico que foi ouvir isso", contou. Na noite de sábado, nova tentativa de embarque para a família de Rita. A United anunciou o cancelamento do vôo às 2h, depois que todos os passageiros já haviam feito um check-in e despachado as bagagens. De acordo com a companhia, uma peça para o avião, que viria de Buenos Aires, ficara retida na Alfândega pela Receita Federal. "Eles colocaram a gente num hotel, disseram que vão reembolsar os táxis e os gastos com alimentação... E o stress? Quem me reembolsa? Hoje era para eu estar na Disney com minha mulher e meus filhos", reclamou o engenheiro Merhi Daychoum, de 44 anos, que tentava embarcar com a comerciante Vanderléya e os dois filhos, de 13 e 6 anos, nesse mesmo vôo da United. O atleta canadense Brent Heron, de 23 anos, não se importou com o atraso. Ele também embarcaria no mesmo vôo com destino a Miami. "Eu não ligo. Voltamos para o hotel em Copacabana, pude ir à praia hoje de manhã, saímos ontem à noite", disse ele, acrescentando que em seu país isso não acontece. "No Canadá, os vôos sempre saem no horário."