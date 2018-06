Familiares e amigos protestam contra morte de enfermeira

Familiares e amigos da enfermeira Virgínia Santana de Almeida Silva, de 51 anos, atropelada e arrastada por 150 metros presa a um carro no Rio de Janeiro, colocaram panos e faixas pretas nos portões de suas casas em protesto à morte dela, na manhã desta sexta-feira, 14. Virgínia morava na Rua Bamboré, em Del Castilho, na zona norte do Rio, quando foi atingida por volta das 18h30 de quinta-feira, 13. Mulher é arrastada por 150 metros presa a carro e morre no Rio A enfermeira teve ferimentos graves, várias fraturas e perdeu dedos e parte do couro cabeludo; ela foi internada no Hospital Salgado Filho, no bairro do Méier. A Polícia investiga se o carro que a atropelou era dirigido por bandidos que davam cobertura a um roubo de carro ou por uma vítima apavorada, que tentava fugir de dois homens armados com pistolas. Os criminosos praticaram uma série de assaltos e roubos de carros, em seqüência, em quatro bairros da zona norte, antes do atropelamento da enfermeira. Moradores se dizem chocados com o rastro de sangue e pertences da vítima que continuam no local. O episódio remeteu ao assassinato do menino João Hélio, de sete anos, morto após ser arrastado por bandidos pendurado a um carro que roubaram.