Fenda surge no hospital da UFRJ e funcionários jogam vídeo na web SÃO PAULO - Um vídeo publicado na internet por funcionários do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mostra uma enorme fenda se que formou numas das juntas de dilatação do prédio. Pela abertura que se formou na parede e que se estende por todo o chão da sala de anestesia, junto ao centro cirúrgico, é possível ver o lado de fora do prédio.