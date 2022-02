Festival de rock e plataforma de ajuda humanitária recebem doações para Petrópolis

Em decorrência da tragédia em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, causada por fortes chuvas que resultaram na morte de mais de 100 pessoas, a equipe do festival local de música Rock the Mountain e a Volunter Vacations (VV) - plataforma social de ajuda humanitária - iniciaram uma campanha de arrecadação mínima de R$ 10 para ajudar as vítimas. O objetivo é atrair o público do evento a socorrer a região. A edição 2022 da festa está mantida para abril.

Dividida em três eixos de ajudas — Emergencial, Estruturante e Animais — a participação dos colaboradores é inteiramente digital e pode ser feita por meio do site https://www.vvolunteer.com.br/ajudartm. Por lá, a pessoa realizará doações entre R$ 10, R$ 50, R$ 100, R$ 500, R$ 1.000 e R$ 10.000. O pagamento é por boleto bancário, PagSeguro ou PayPal. Através das redes sociais, as organizações informaram que a campanha arrecadou mais de R$ 50 mil em menos de 24 horas.

Recursos destinados para a Ajuda Emergencial contará com o suporte do capitão licenciado do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Léo Farah, que está em no município atingido. As doações serão utilizadas para equipamento de resgate, atendimentos emergenciais e compra de água potável. Mestre em desastres, ele também atuou nos resgates após rompimento da barragem em Mariana há seis anos. “Cada real importa”, agradeceu Farah ao compartilhar uma transferência de R$ 10.000 da feita pela VV.

No eixo Estruturante, o dinheiro será direcionado para tratamento de resgatados e recuperação da região. Até o momento, de acordo com última atualização, mas de 100 pessoas seguem desaparecidas.

O terceiro campo de atuação da iniciativa será uma ajuda destinada à ONG local Dogs Heaven, que está cuidando de animais domésticos atingidos pela tragédia. Em seu perfil do Instagram, a instituição tem pedido auxílio com rações, remédios e lares temporários para os animais.

O Rock the Mountain é um festival que acontece em Itaipava, Petrópolis. A proposta é reunir sustentabilidade, gastronomia e música. Apesar da recente tragédia, a edição de 2022 segue confirmada para os dias 16 e 17, 23 e 24 de abril. Atrações como Caetano Veloso, Gal Costa, Criolo e Silva estão confirmadas. Os ingressos do passaporte inteira para cada final de semana custa R$ 770.