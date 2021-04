Fiscais barram festa para 500 pessoas na zona oeste do Rio

RIO - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) impediu a realização de uma festa com estrutura para 500 pessoas, na tarde de sábado, 17, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Havia recepção para venda de ingressos e equipamento de som para show ao vivo, informou a Seop neste domingo, 18.

O município do Rio segue na faixa de risco muito alto, com medidas de proteção contra covid-19 mais restritivas até pelo menos 27 de abril. Está proibido qualquer evento que cause aglomeração, como festas, shows, rodas de samba e pagodes.

Desde o início da pandemia, o município soma 242.244 casos de covid-19, com 22.187 óbitos. A taxa de letalidade está em 9,2%, e a de mortalidade em 333,1 a cada 100 mil habitantes. A incidência da doença é de 3.636,6/100 mil.

"Quando a equipe de fiscalização chegou ao local, cerca de 50 pessoas estavam presentes. Todo o material da festa, como comidas e bebidas, total de 3.774 itens, foi apreendido e o responsável pelo estabelecimento foi multado por violação de medida sanitária", disse a secretaria em nota.

As fiscalizações da Seop contra covid-19 registraram 1.829 autuações no sábado, com 85 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes, além de 30 estabelecimentos fechados.

Em nove dias de fiscalização, o órgão registrou 13.065 autuações, entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. No período, as equipes aplicaram 624 multas a bares, restaurantes e ambulantes e fecharam 185 estabelecimentos.