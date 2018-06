Fiscalização encontra chineses irregulares em pastelarias no Rio

Atualizado às 16h43

RIO - Quatro chineses foram encontrados em situação irregular de trabalho em pastelarias do Rio e da Baixada Fluminense, durante fiscalização realizada nesta sexta-feira, 17, pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), no Rio. Em Belfort Roxo, também na Baixada, outros dois chineses fugiram correndo após a abordagem dos auditores-fiscais.

Em uma pastelaria no centro do Rio, dois chineses trabalhavam sem documentos e viviam em um alojamento improvisado dentro do próprio estabelecimento. Os auditores-fiscais da SRTE/RJ identificaram que os dois dormiam em uma espécie de sótão, com espaço para apenas dois colchões e cerca de um metro e meio de pé direito, sem ventilação alguma. Nenhum deles fala português.

Já em Vila Isabel, os dois trabalhadores encontrados pela fiscalização não tinham a documentação regularizada. Mas moram em um apartamento de dois quartos em frente ao estabelecimento. Auditores visitaram o imóvel, que parecia em ordem. Os quatro foram levados à SRTE/RJ e entrevistados pelos auditores-fiscais.