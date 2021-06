Flávio Bolsonaro celebra nas redes sociais a 'eliminação' do miliciano Ecko

RIO - A operação da Polícia Civil que resultou, neste sábado, 12, na morte do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, foi comemorada por Flávio Bolsonaro, senador e filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. No twitter, ele parabenizou os policiais "pela eliminação" de Ecko. Acrescentou ainda que o miliciano "nunca foi policial e era o mais procurado do País".

Parabéns aos Policiais Civis do Rio pela eliminação do miliciano “Ecko”, que nunca foi policial e era o mais procurado do país! Todo respeito e apoio incondicional aos verdadeiros Policiais de todo o Brasil! #policia pic.twitter.com/IqgcpQdHtD — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 12, 2021

"Todo respeito e apoio incondicional aos verdadeiros policiais do Rio e de todo Brasil", afirmou. Ecko chegou de madrugada na casa da sua mulher, na Comunidade das Três Pontes, no bairro de Paciência, zona oeste do Rio, para comemorar o Dia dos Namorados. A residência foi, então, cercada por policiais, que haviam passado a madrugada escondidos à sua espera.

O miliciano morreu a caminho do Hospital Miguel Couto, na zona sul da cidade. Ele recebeu um segundo tiro dentro de uma van da polícia, porque teria tentado pegar a pistola de uma policial.

Assim como Flávio Bolsonaro, o secretário da Polícia Civil, Allan Turnowski, enfatizou que o grupo de policiais civis responsáveis pela operação "é do bem", durante coletiva de imprensa, pela manhã, para detalhar a operação.

"Vocês policiais civis recuperaram junto comigo o sentimento de pertencimento, de orgulho de ser policial civil. Hoje, a gente está sendo aplaudido por uma sociedade que sabe do lado que a gente está: do lado do bem", disse o secretário dirigindo-se à equipe.

Na casa onde o miliciano foi preso, foi encontrado um fuzil e um colete com a inscrição 'Capitão Braga', sobrenome do miliciano. O diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), Felipe Curi, informou ter conhecimento de policiais envolvidos com o "Bonde do Ecko". "Já temos alguns policiais identificados. Temos muitas provas contra essas pessoas, que serão presas", afirmou.