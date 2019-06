Flordelis irá depor na segunda-feira em investigação sobre morte do marido

RIO - A deputada federal Flordelis (PSD-RJ) irá depor na próxima segunda-feira, 24, no inquérito que investiga a morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza, de 42 anos, assassinado no último domingo. Apesar de um dos filhos do casal ter assumido a autoria do crime, a polícia quer esclarecer a dinâmica da execução e diz que todas as pessoas que tinham alguma ligação com o pastor estão sendo investigadas – o que inclui a deputada.

Flordelis foi intimada pela delegada Barbara Lomba, da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), a depor como testemunha na segunda-feira. Neste sábado, 22, a assessoria da deputada informou que ela comparecerá para a oitiva.

“Embora, como parlamentar, a deputada tenha a prerrogativa de escolher o dia e o local do depoimento, ela decidiu aceitar o convite nos termos formulados pela polícia, porque tem o interesse de colaborar com as investigações”, diz nota.

Na noite de quinta-feira, a TV Globo revelou que o depoimento de um outro filho de casal teria sugerido a participação de três irmãs e da própria deputada Flordelis no planejamento do crime. A arma utilizada na execução foi encontrada dentro da casa pela polícia, mas, até agora, os policiais não conseguiram achar o celular usado pela vítima.