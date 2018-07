Forças de Segurança fazem operação integrada na Região Metropolitana do Rio

RIO - As forças integradas de Segurança fazem uma operação em comunidades de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta segunda-feira, 16. Foram disponibilizados 4,3 mil militares das Forças Armadas, 120 policiais militares e 80 policiais civis. O grupo está concentrado nas comunidades Jardim Catarina e Complexo do Salgueiro.

+ Rio teve mais de 4 mil tiroteios em cinco meses de intervenção

Segundo o Comando Conjunto, a Polícia Civil cumprirá mandados judiciais, “respeitadas as restrições à inviolabilidade do lar”. A ação também envolve a remoção de barricadas colocadas por criminosos, revistas de pessoas e de veículos e checagem de antecedentes criminais.

Até às 6h30, cinco pessoas foram presas, duas armas apreendidas, seis barricadas foram removidas e dois carros roubados recuperados.

+ Metas da intervenção no Rio vão de militares da reserva na PM a mais eventos cívicos

A operação é a segunda realizada pelo Comando Conjunto da Intervenção na região em quatro dias na região. Na operação de sexta-feira, 13, quatro pessoas foram presas e uma ferida.

A ação ocorre com o apoio de meios blindados, aeronaves e equipamentos de engenharia. Ela faz parte das medidas implementadas pela Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio./Com informações da Agência Brasil