Forças de segurança fazem segundo dia de operação na Rocinha

As forças de segurança do Rio fazem, pelo segundo dia consecutivo, uma operação nas favelas da Rocinha e Vidigal, na zona sul do Rio, na manhã desta quinta-feira, 26. O objetivo é apreender armas e prender criminosos.

Participam da ação policiais do Comando de Operações Especiais (COE), da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA).

Já as Forças Armadas trabalham no cerco da região e dão apoio às equipes da Polícia Militar que operam no interior da comunidade. Segundo um balanço preliminar da PM, duas pessoas foram presas, três morteiros foram apreendidos e uma moto roubada foi recuperada até às 10 horas.

Os militares também realizam revistas de pessoas e de veículos, além da checagem de antecedentes criminais. São empregados 915 militares das Forças Armadas, que se revezam em turnos, com apoio de meios blindados e aeronaves.

De acordo com a polícia, algumas vias e acessos na região poderão ser interditados.