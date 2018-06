Forte calor não impede lotação de blocos no Rio

RIO - O sol forte que atingiu o Rio durante toda esta segunda-feira, 12, de Carnaval não espantou os foliões das ruas. O bloco Sargento Pimenta, que toca as músicas dos Beatles em ritmo de samba, reuniu 300 mil foliões no Aterro do Flamengo, zona do Rio. Já o Afroreggae, no centro, arrastou 40 mil pessoas. Os dados foram divulgados nesta noite pela prefeitura do Rio.

Já a Guarda Municipal informou que três pessoas foram detidas nas zonas sul e oeste da cidade, nesta segunda-feira. Desde sexta-feira, 9, o órgão já registrou 23 ocorrências, por furtos, resistência, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Também foi apreendido um adolescente de 16 anos, vendendo drogas na Avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon, e outro de 15, após furtar o cordão de um homem de 43 anos, na Avenida Vieira Souto, em Ipanema.

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou que realizou 79 atendimentos nos quatro postos médicos montados nas áreas por onde desfilaram os blocos nesta segunda. Destes, cinco pacientes precisaram ser transferidos para unidades da rede municipal. As principais causas de atendimento desses três dias de folia foram mal-estar provocado pelo calor, hipertensão, traumas ortopédicos e intoxicação exógena (por álcool ou outras drogas).

As equipes de fiscalização de trânsito aplicaram 618 multas, a maioria por estacionamento irregular. Do total de multas, 201 foram aplicadas no entorno do Sambódromo desde as 18h de domingo, dia 11, até a manhã desta segunda-feira.

O Centro de Operações da prefeitura informou que, com base na previsão do tempo do sistema Alerta Rio, as condições do tempo mudarão a partir desta terça-feira, 13, no Rio, com a aproximação de uma frente fria no oceano. A previsão é de aumento de nebulosidade e pancadas de chuva em pontos isolados com ventos e raios, a partir da tarde.