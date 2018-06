Frente fria faz Rio de Janeiro entrar em estágio de atenção

Atualizado às 12h10

RIO - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro (COR) entrou em estágio de atenção às 5h25 desta sexta-feira, 5, por causa da passagem de uma frente fria próximo à costa do Rio de Janeiro. Chove forte na capital e na Região Metropolitana.

O estágio de atenção é o segundo nível em uma escala de três e significa possibilidade de chuva moderada a forte e rajadas de vento. Em Copacabana, na zona sul, foram registrados ventos de 70 km/h.

O local onde mais choveu nas últimas horas foi no Alto da Boa Vista, com 72,2 mm, de acordo com o Alerta Rio da prefeitura. A chuva alagou também ruas de Niterói, na Região Metropolitana.

Por causa da chuva, o Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio, está aberto para pousos e decolagens, porém opera por instrumentos desde o início da operação, às 6h. Já o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte, opera normalmente.

Ainda de acordo com o COR, a previsão para as próximas horas no Rio é de chuva moderada a ocasionalmente forte, acompanhada de rajadas de vento moderado a forte em diversos pontos da cidade.