Frente fria provoca rajadas de vento e chuvas moderadas no Rio Uma nova frente fria que chegou ao Rio de Janeiro neste sábado, 28, deve manter o Estado sob nebulosidade e com incidência de rajadas de vento e pancadas de chuva moderadas pelo menos até segunda-feira. As informações são do Sistema de Meteorologia do Estado do Rio de Janeiro (Simerj), órgão vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Segundo o Simerj, as instabilidades associadas ao sistema frontal serão reforçadas pelos ventos úmidos, oriundos do oceano, favorecendo assim a formação de nebulosidade e a ocorrência de chuva. Neste sábado, a cobertura do céu vai variar entre nublado e encoberto, com pancadas de chuva, por vezes moderadas, acompanhadas de rajadas de vento, em todas as regiões fluminenses. A temperatura deve continuar em declínio, variando entre o máximo de 21ºC no norte e noroeste fluminense e o mínimo de 7 graus no Vale do Paraíba e na Região Serrana. No domingo, as condições de tempo no Estado permanecerão instáveis. A temperatura permanecerá baixa, variando entre o máximo de 20ºC no Norte/Noroeste Fluminense e o mínimo de 6ºC no Vale do Paraíba. Já na segunda-feira, o céu estará nublado no início do período, mas ao longo do dia, há tendência de diminuição gradativa da nebulosidade, com previsão de chuva, especialmente no período da madrugada e da manhã. A temperatura de variar entre o máximo de 21ºC no Norte Fluminense e o mínimo de 5ºC no Vale do Paraíba.