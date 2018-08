Funkeiro MC G3 é encontrado morto no Rio

O cantor de funk Paulo César da Silva, conhecido como MC G3 , foi encontrado morto por volta das 19h desta quarta-feira, 15, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, PMs do 15º Batalhão foram chamados para uma ocorrência em uma casa situada na rua 14 de Julho, na Vila São Luís, e encontraram o artista morto. Ele teria sido baleado, segundo as informações iniciais.

A partir de informações recebidas por PMs que atuam em Copacabana, zona sul do Rio, policiais do Batalhão da Ilha do Governador, zona norte, conseguiram prender quatro suspeitos. Com eles, foram encontrados pertences da vítima, celulares e armas. A corporação informou que os suspeitos trocavam mensagens sobre o assassinato.

G3 ficou conhecido pela música “O general chegou”, que foi parodiada pela torcida do Flamengo para homenagear o atacante peruano Paolo Guerrero.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso.