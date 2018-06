Gato cai do sexto andar de prédio e é resgatado por bombeiros

RIO - Os moradores do número 109 da Rua Abaeté, em Vila Isabel, na zona norte do Rio, se surpreenderam com dois resgates inusitados realizados nessa terça-feira, 1º. Bombeiros precisaram de equipamentos de rapel para retirar dois gatos, um pela manhã e outro no fim da noite, da janela de um prédio, na altura do quarto andar (equivalente ao sexto). Nos dois casos, os felinos, um branco e um preto, e esquivaram dos bombeiros, foram salvos ao caírem sobre uma lona estendida pelas equipes de resgate.

A dona de casa Andrea Lima Damasceno, de 38 anos, filmou toda a ação. Ela conta que já é o quinto gato já visto se equilibrando na janela do prédio. Um deles acabou morrendo. Todos os felinos, dizem os condôminos, pertenceriam a uma moradora que manteria cerca de 50 gatos em sua casa. Nos fins de semana, disse Andrea, ela costuma deixar os animais sozinhos em casa, com a janela aberta. É por lá que eles escapam.

"O pior é que ela não aparece no apartamento desde domingo, e faz isso com frequência. No fim de semana, os gatos ficam presos no apartamento. Como ela tem uma quantidade muito grande de gatos, eles caem e e ela nem sente falta. Se o gato cair e morrer, nem vai perceber", diz a dona de casa. Após o resgate, como a moradora não foi encontrada, os bombeiros precisaram fechar a janela para que novos gatos voltassem a sair por ela.

Segundo Andreia, moradores já denunciaram a vizinha à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e à Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais. Na Polícia Civil, a dona dos gatos é investigada por maus tratos.

A presença dos gatos incomoda moradores do prédio e assusta até os que se interessam em comprar os imóveis. "Estou querendo me mudar, mas todo mundo vem e desiste. Anunciei por R$ 590 mil e agora estou vendendo por uns R$ 400 mil", lamentou Andrea. "Fica um cheiro horrível. O cheiro no meu andar e dentro do meu apartamento é insuportável".

O Corpo de Bombeiros afirmou, em nota, confirmou os dois resgates, feitos por agentes do quartel de Vila Isabel e afirmou também que os dois felinos foram levados para a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais (Suipa).