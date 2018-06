Gerente do tráfico é preso com 500 frascos de lança-perfume no Rio

RIO - Um homem apontado como gerente do tráfico do Morro do Tuiuti, no bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio, foi preso nesta quinta-feira, 7, com 500 frascos de lança-perfume. Matheus Monteiro da Silva, de 20 anos, também tinha um tablete de maconha, uma balança de precisão e anotações com a contabilidade do tráfico de drogas.

As atividades do suspeito estavam sendo monitoradas por agentes da Delegacia de Polícia Civil em Vicente Carvalho, também na zona norte. Segundo Felipe Curi, delegado titular da unidade, cada frasco de lança-perfume seria vendido no varejo por R$ 150.

Silva responderá pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.