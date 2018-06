Governo do Rio concede auxílio transporte e gratificações a bombeiros

SÃO PAULO - O secretário de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio, coronel Sérgio Simões, informou, nesta quarta-feira, 6, que o governador Sério Cabral autorizou a concessão de auxílio transporte e gratificação para bombeiros militares do Rio.

O impacto orçamentário previsto é de quase R$ 56 milhões. O benefício de R$ 100,00 referente ao auxílio transporte será dado a 11.975 militares. Já as gratificações, no valor de R$ 350, abrangem 10.143 bombeiros.

Os benefícios constarão na folha de pagamento de julho e serão pagos em agosto.

Segundo nota do Governo do Rio, "para o pagamento do auxílio transporte e das gratificações, serão usados, anualmente, 30% do Fundo Especial dos Bombeiros (Funesbom), além de recursos provenientes do Tesouro".

Crise

A crise entre a categoria e o governo fluminense ganhou força na noite de 3 de junho deste ano, quando cerca de 2 mil bombeiros tomaram o quartel central da corporação, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, no centro do Rio.

Os bombeiros reivindicam aumento salarial e melhores condições de trabalho. Eles afirmam que o salário inicial de R$ 950,00 é o menor da categoria em todo o país e lutam por salário de no mínimo R$ 2 mil para soldados que iniciam a carreira.