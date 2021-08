Governo do Rio suspende aulas presenciais da rede estadual na capital e em outras 35 cidades

RIO - O governo do Estado do Rio suspendeu as aulas presenciais na rede estadual na capital fluminense para a próxima semana devido a uma piora nos índices de transmissão da covid-19. Além da capital, outras 35 cidades do Estado não poderão oferecer ensino presencial pelo menos até a próxima sexta-feira.

Escolas estaduais de outros 56 municípios fluminenses estão autorizadas a oferecer aulas no modelo de ensino híbrido (presencial e remoto), na próxima semana, entre os dias 9 e 13 de agosto, informou o governo. Veja aqui a lista dessas cidades.

Os indicadores em alta poderão frustrar os planos de reabertura na capital previstos pelo prefeito Eduardo Paes (PSD). A Prefeitura do Rio anunciou nesta sexta-feira, 6, que a festa de réveillon na cidade terá três palcos em Copacabana e shows em mais dez locais. O anúncio consta em publicação no Diário Oficial do município, que faz chamamento a empresas interessadas em apresentar propostas para os eventos em Copacabana e nas demais regiões.

Paes, no entanto, ressaltou no início da manhã que a realização de fato das festas ainda vai depender do cenário epidemiológico no mês de dezembro. Atualmente, a cidade apresenta um avanço nos casos de contaminação pela variante Delta do coronavírus, o que levanta dúvidas sobre medidas de flexibilização de restrições em vigor atualmente.