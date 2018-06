Governo Federal autoriza envio de 800 homens do Exército ao Rio

Pedro da Rocha e Ricardo Valota, do estadão.com.br

Coordenação das Forças Armadas definirão o uso dos equipamentos e tropa para a operação nas áreas ocupadas. Envio foi solicitado pelo governador do Rio, Sérgio Cabral, por meio da Operação de Garantia da Lei e Ordem. Foto: Robson Fernandjes/AE

SÃO PAULO - O Governo do Rio de Janeiro solicitou e o Governo Federal autorizou, na noite desta quinta-feira, 25, o envio de 800 homens do Exército, para garantir a proteção dos perímetros das áreas que forem ocupadas pelas polícias no Rio.

Também serão enviados dois helicópteros da Força Aérea e 10 blindados de transporte, com origem a ser definida em coordenação entre as próprias Forças, inclusive a Marinha, que já se encontra com viaturas em operação. Serão fornecidos ainda, temporariamente, equipamentos de comunicação entre aeronaves e tropas em solo e óculos para visão noturna.

O governador do Rio, Sérgio Cabral, solicitou o reforço por meio de Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). A Diretriz Ministerial 14/2010, para as Forças Armadas, foi assinada pelo Ministro da Defesa, Nelson Jobim.

PM do Rio divulga balanço parcial das operações

A Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou há pouco o terceiro balanço parcial das operações realizadas na cidade na quinta-feira, 25.

Foram 17 bandidos detidos, entre eles dois menores, um veículo recuperado e apreendidos uma pistola, uma granada e um revólver.

Com os detidos, a PM também encontrou garrafas pet e galões contendo gasolina e álcool, além de seis bananas de dinamite, seis espoletas, 437 pedras de crack e 111 papelotes de cocaína.