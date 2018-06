Governo federal mantém Exército na Maré até junho de 2015

BRASÍLIA - O governo federal prorrogou o prazo de permanência das Forças Armadas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Após reunião com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, anunciou que a permanência das Forças Armadas na Maré está prorrogada por mais três meses - janeiro, fevereiro e março.

Depois desse período, explicou o ministro, durante mais três meses (março a junho), haverá uma transição, que implicará na redução gradativa do efetivo das Forças Armadas e na assunção de áreas da Maré pela própria polícia do Estado do Rio.

Essa é a terceira prorrogação do prazo de permanência dos militares na região do Rio de Janeiro, que conta com um efetivo de 2.500 homens das Forças Armadas, desde abril deste ano. As tropas ficariam na Maré até o dia 31 de dezembro e a extensão do prazo foi solicitada pelo próprio governo estadual.