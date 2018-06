Grande Rio encerra 1º dia de desfiles na Marquês de Sapucaí

RIO - A primeira noite de desfiles do grupo de elite do carnaval carioca foi encerrado às 6h33, quando a Acadêmicos do Grande Rio, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, terminou seu desfile sobre o baralho. A escola fez um desfile correto, mas sem o luxo que anos atrás caracterizava a agremiação que tem como patrono o empresário Jayder Soares, acusado de contravenção. Se o luxo não é o mesmo, a presença de um elenco inteiro de atores da TV Globo continua - há muitos anos a escola é preferida pelos artistas. A rainha da bateria foi a atriz Suzana Vieira, que fez par com o promoter David Brazil, rei da bateria.

Entre os destaques figuraram Paloma Bernardi, Tayla Ayala, Antonia Fontenelle e Rayane Moraes, entre outros. O desfile não chegou a empolgar a platéia, mas cada ator era ovacionado assim que identificado pelo público. Paloma causou frisson quando viu o namorado, Thiago Martins, numa frisa, correu em direção a ele e deu um longo beijo na boca - tão longo que um coordenador da escola chamou a atenção da atriz e pediu que ela voltasse à pista.