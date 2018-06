Grávida baleada na cabeça no Rio é transferida da UTI para quarto

Michelle Ramos da Silva Nascimento, de 33 anos, baleada na cabeça em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, apresentou melhora e foi transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto, na tarde deste sábado, 20 de janeiro. Ela estava grávida de 8 meses e foi atingida durante uma tentativa de assalto.

Segundo o Hospital de Clínicas Mário Lioni, onde Michele está internada, seu quadro de saúde evolui bem e a paciente segue em acompanhamento multidisciplinar para reabilitação. Ela havia sido tranferida do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) na tarde desta sexta-feira, 19.

++Grávida baleada na cabeça tem melhora; estado do bebê se agrava

Michelle deu entrada na unidade de saúde no dia 13 de janeiro e foi submetida a uma cirurgia para descompressão craniana. As equipes médicas de pediatria e obstetrícia avaliaram a paciente e optaram por realizar a cesariana no mesmo momento da cirurgia neurológica.

O bebê segue internado na Maternidade Municipal Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, o Estado não conseguiu contato com o hospital e a Secretaria da Saúde para saber o estado de saúde da criança.