Duas grávidas são mortas na região metropolitana do Rio nesta 2ª

RIO - Grávida de 5 meses, Katyara Pereira da Silva, de 31 anos, foi encontrada morta dentro de casa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira, 12. O bebê também estava morto. Foi o segundo caso de grávida morta no dia: também na manhã desta segunda-feira, Dandara Damasceno de Souza, que tinha 21 anos e estava grávida de 6 meses, foi atingida por um tiro no rosto na Vila Vintém, na zona oeste do Rio de Janeiro, e morreu. Retirado do corpo da mãe por uma cesariana de emergência, o bebê estava internado em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste.

Katyara estava caída no chão de sua casa, na Rua Diogo Moreira, no Parque São José, com um saco plástico na boca. Ela já tinha duas filhas e era separada. A polícia investiga o ex-marido, com quem a mulher teria divergências. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Sobrea a morte de Dandara, a Polícia Militar afirmou, em nota, que o 14.º Batalhão de Polícia Militar foi informado que uma mulher foi ferida por disparo de arma de fogo e deu entrada no hospital. Segundo o comando do batalhão, não era realizada operação do batalhão no momento em que a grávida foi atingida. Também não houve registro de ocorrência na região.

Apesar da intervenção federal, o Rio de Janeiro viveu mais um fim de semana de violência. Após um sábado com registros de assassinatos e assaltos, o domingo amanheceu com intenso tiroteio na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio.