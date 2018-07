Grávida, namorada do Doutor Bumbum é transferida de presídio

RIO - Presa temporariamente por 30 dias sob suspeita de envolvimento no procedimento médico que causou a morte da bancária Lilian Calixto, Renata Fernandes Cirne, de 19 anos, namorada do médico Denis Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, foi transferida de penitenciária nesta sexta-feira, 27, porque comprovou estar grávida.

Detida no dia 17, Renata informou no início desta semana à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) que está grávida. Submetida a exame que confirmou a gravidez, a namorada do Doutor Bumbum foi transferida da Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza para o Presídio Talavera Bruce. Ambas ficam no Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio, mas a Talavera Bruce tem uma ala específica para detentas grávidas.

Renata, Furtado e a sua mãe, a médica Maria de Fátima, estão presos sob a acusação de envolvimento no procedimento que matou a bancária. A causa da morte ainda está sob investigação, mas Lilian se submeteu a um procedimento estético considerado proibido no apartamento de Furtado.