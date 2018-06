Grupo protesta na sede da Vale, no Rio, por tragédia em MG

RIO - Dezenas de manifestantes estão reunidos na tarde desta segunda-feira, 16, em frente à sede da mineradora Vale, no centro do Rio, em protesto contra a atitude da empresa diante do rompimento de barragens da mineradora Samarco, no último dia 5.

A Vale é controladora da Samarco, com metade do capital, dividido com a anglo australiana BHP Billiton.

A entrada do prédio sede da companhia foi fechada. Os manifestantes dirigem palavras de ordem contra a Vale e sua privatização, responsabilizando diretamente a companhia pelo acidente. O ato é embalado por tambores.

Atores fizeram um performance artística na qual simularam um rio de lama. O protesto não chega a interromper o tráfego na Avenida Graça Aranha e não há registro de tumultos.