Guarda Municipal do Rio usa arma de eletrochoque para prender homem na praia

RIO - A Guarda Municipal do Rio teve de usar uma arma de eletrochoque para prender um homem que, segundo a corporação, praticou desacato. O caso aconteceu no último sábado, 18, na praia de Copacabana, zona sul da cidade. De acordo com a Guarda, o homem de 25 anos estava sem máscara e se recusou a colocá-la. Ele também teria se negado a mostrar o documento de identificação e xingado os agentes.

No vídeo que registra o momento, é possível ver o homem tentando se desvencilhar dos guardas - mas nas imagens ele estava com uma máscara no rosto. Em dado momento, um deles usa a arma de eletrochoque, o que faz o detido cair na areia. Depois, ele é amarrado pelos agentes e levado para uma viatura.

Em nota, a Guarda Municipal disse que o homem foi preso por desacato, resistência e desobediência. Ele precisou ser levado à UPA de Copacabana para extrair do corpo os dardos emitidos pela arma. Segundo a corporação, 1.532 multas já foram aplicadas no Rio a pessoas que não usavam máscara durante a pandemia de coronavírus.